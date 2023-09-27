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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 19:55
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В Швеции наплевали на решение УЕФА и отказались пускать российских футболисток

Организаторы юниорского Евро в Швеции не пустят на турнир российских футболисток

Организаторы чемпионата Европы по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет не планируют допускать команду из России. Финальная часть турнира пройдёт в этой скандинавской стране в мае 2024 года.

Как отметили в Шведском футбольном союзе, в правлении федерации считают, что их сборная не должна проводить матчи против России. В организации убеждены, что спортсменов из РФ и Белоруссии нельзя допускать к участию в соревнованиях на фоне украинского конфликта.

"Согласны с позицией, которую согласовала Шведская спортивная конфедерация совместно со Шведским олимпийским комитетом, паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию", — сказали в союзе.

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Лайф напоминает: 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. При этом и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ. После этого в Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из России. Также от игры с россиянками отказались Англия, Польша, Литва и Латвия.

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Никита Осипов
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