В Швеции наплевали на решение УЕФА и отказались пускать российских футболисток

Организаторы чемпионата Европы по футболу в Швеции среди девушек до 17 лет не планируют допускать команду из России. Финальная часть турнира пройдёт в этой скандинавской стране в мае 2024 года.

Как отметили в Шведском футбольном союзе, в правлении федерации считают, что их сборная не должна проводить матчи против России. В организации убеждены, что спортсменов из РФ и Белоруссии нельзя допускать к участию в соревнованиях на фоне украинского конфликта.

"Согласны с позицией, которую согласовала Шведская спортивная конфедерация совместно со Шведским олимпийским комитетом, паралимпийским комитетом и специализированными спортивными федерациями. Мы не допустим к участию в этом турнире сборную России, которая может пройти квалификацию", — сказали в союзе.