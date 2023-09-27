Сборная Украины по пляжному футболу снялась с чемпионата мира из-за Белоруссии

Украинская сборная по пляжному футболу объявила об отказе выступать на чемпионате мира, так как там принимает участие национальная команда Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации пляжного футбола Украины.

"Исполняя приказ Министерства молодёжи и спорта Украины от 26 июля 2023 года, запрещающий участвовать в международных соревнованиях, где также принимают участие спортсмены из России и Белоруссии, сборная Украины по пляжному футболу не сыграет на чемпионате", — говорится в тексте.

В Ассоциации пояснили, что уже обращались к организаторам состязаний с требованием запретить выступать белорусским спортсменам, однако в просьбе было отказано. Чемпионат мира состоится с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ. Российская сборная не допущена к участию в соревнованиях.