Тренер "Зенита" Тимощук обратился в CAS из-за решения УАФ лишить его титулов
Анатолий Тимощук. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Тренер петербургского ФК "Зенит" Анатолий Тимощук обжаловал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех званий и тренерской лицензии. Соответствующее обращение направлено им в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ", — говорится на сайте УАФ.
Там отмечается, что украинская сторона готовит документы в пользу своей позиции. Дата судебного заседания пока не объявлена. 44-летний Тимощук сыграл за сборную Украины по футболу 144 матча, став по этому показателю рекордсменом. Он также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. Спортсмен отметился и результативной игрой за украинский клуб "Шахтёр".
Напомним, в марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука тренерской лицензии и титулов. А в декабре Рада одобрила против него санкции, среди которых — запрет приезжать на Украину. Причиной стала работа Тимощука в России, которая якобы "угрожает украинским национальным интересам и безопасности".