Тренер "Зенита" Тимощук обратился в CAS из-за решения УАФ лишить его титулов

Тренер петербургского ФК "Зенит" Анатолий Тимощук обжаловал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех званий и тренерской лицензии. Соответствующее обращение направлено им в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ", — говорится на сайте УАФ.

Там отмечается, что украинская сторона готовит документы в пользу своей позиции. Дата судебного заседания пока не объявлена. 44-летний Тимощук сыграл за сборную Украины по футболу 144 матча, став по этому показателю рекордсменом. Он также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. Спортсмен отметился и результативной игрой за украинский клуб "Шахтёр".