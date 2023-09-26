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26 сентября, 07:45

Тренер "Зенита" Тимощук обратился в CAS из-за решения УАФ лишить его титулов

<p>Анатолий Тимощук. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов</p>

Анатолий Тимощук. Обложка © ТАСС / ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов

Тренер петербургского ФК "Зенит" Анатолий Тимощук обжаловал решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) лишить его всех званий и тренерской лицензии. Соответствующее обращение направлено им в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"В производстве Спортивного арбитражного суда (CAS) находится дело об обжаловании Анатолием Тимощуком решения органов осуществления футбольного правосудия УАФ", говорится на сайте УАФ.

Там отмечается, что украинская сторона готовит документы в пользу своей позиции. Дата судебного заседания пока не объявлена. 44-летний Тимощук сыграл за сборную Украины по футболу 144 матча, став по этому показателю рекордсменом. Он также выигрывал Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок УЕФА. Спортсмен отметился и результативной игрой за украинский клуб "Шахтёр".

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Напомним, в марте 2022 года Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) лишил тренера петербургского "Зенита" Анатолия Тимощука тренерской лицензии и титулов. А в декабре Рада одобрила против него санкции, среди которых — запрет приезжать на Украину. Причиной стала работа Тимощука в России, которая якобы "угрожает украинским национальным интересам и безопасности".

Татьяна Миссуми
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