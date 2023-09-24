"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы

Их публичное противостояние началось с апрельского матча прошлого сезона РПЛ, в котором "Зенит" победил "Локомотив" в Москве со счётом 2:1. После финального свистка Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но футболист отказался подойти к тренеру и пошёл в сторону трибун. Позднее Дзюба сказал, что не видел специалиста. Семак не стал обижаться на экс-игрока петербургской команды. Тогда он сказал, что не ждёт ни от кого из футболистов благодарности, а просто нацелен хорошо исполнять свои обязанности.