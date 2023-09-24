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24 сентября, 19:33

"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы

Дзюба после победы над "Зенитом" заявил, что не знает, кто такой Семак

<p>Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба после победного матча с "Зенитом" в девятом туре Российской премьер-лиги заявил журналистам, что не знает, кто такой Сергей Семак.

"Помирились ли с Семаком?" "А кто это?" — ответил футболист на вопрос представителей СМИ.

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Напомним, Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Дзюба ранее выступал в составе сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год.

Их публичное противостояние началось с апрельского матча прошлого сезона РПЛ, в котором "Зенит" победил "Локомотив" в Москве со счётом 2:1. После финального свистка Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но футболист отказался подойти к тренеру и пошёл в сторону трибун. Позднее Дзюба сказал, что не видел специалиста. Семак не стал обижаться на экс-игрока петербургской команды. Тогда он сказал, что не ждёт ни от кого из футболистов благодарности, а просто нацелен хорошо исполнять свои обязанности.

Александра Мышляева
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