"Помирились ли с Семаком? А кто это?": Дзюба наехал на тренера "Зенита" после победы
Дзюба после победы над "Зенитом" заявил, что не знает, кто такой Семак
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Нападающий московского "Локомотива" Артём Дзюба после победного матча с "Зенитом" в девятом туре Российской премьер-лиги заявил журналистам, что не знает, кто такой Сергей Семак.
"Помирились ли с Семаком?" "А кто это?" — ответил футболист на вопрос представителей СМИ.
Напомним, Семак тренирует "Зенит" с 2018 года. Дзюба ранее выступал в составе сине-бело-голубых с 2015 по 2022 год.
Их публичное противостояние началось с апрельского матча прошлого сезона РПЛ, в котором "Зенит" победил "Локомотив" в Москве со счётом 2:1. После финального свистка Семак направился к Дзюбе, чтобы пожать руку, но футболист отказался подойти к тренеру и пошёл в сторону трибун. Позднее Дзюба сказал, что не видел специалиста. Семак не стал обижаться на экс-игрока петербургской команды. Тогда он сказал, что не ждёт ни от кого из футболистов благодарности, а просто нацелен хорошо исполнять свои обязанности.