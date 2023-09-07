Как живёт футболист Артём Дзюба, нарушающий ПДД чаще, чем раз в день На автомобилях лучшего форварда сборной России Артёма Дзюбы числились неоплаченными свыше тридцати штрафов. Судя по базам ГИБДД, он нарушал правила по несколько раз в день. Как живёт скандальный футболист? 6 сентября, 22:43 Футболист Артём Дзюба. Коллаж © LIFE. Фото © Getty Images / Joosep Martinson — UEFA, © Shutterstock

Как лихачат Артём Дзюба и его супруга

Как выяснил телеграм-канал SHOT, Range Rover футболиста Артёма Дзюбы нарушает ПДД в среднем чаще, чем ежедневно. За две недели его внедорожник напоролся аж на 17 штрафов: два за парковку в неположенном месте и остальные — за превышение скорости.

Вот, например, авто нападающего "Локомотива" неправильно припарковано у фешенебельного ресторана на Патриарших прудах в Москве.

"Рэндж" Дзюбы с нарушениями правил припаркован у гламурного ресторана на Патриарших прудах. Авто сфотографировали, отправив инспекторам "Моспаркинга", местные жители. Фото © t.me / shot_shot

К началу сентября на госномере "рэнджа" было неоплаченных штрафов на 20,5 тысячи рублей. Но сразу после публикации канала SHOT и возникшего резонанса лучший бомбардир сборной оплатил почти все. Теперь на авто висят всего три штрафа за превышение скорости (от 40 до 60 км/ч) на шесть тысяч рублей. Их Дзюба тоже мог оплатить, однако пока они в базе.

По информации Лайфа, за рулём ежедневно нарушающего ПДД внедорожника Range Rover мог сидеть как сам Артём Дзюба, так и его супруга Кристина (она вписана в страховку). Нападающий купил эту люксовую машину в середине 2020 года. На вторичном рынке её полный аналог с большим пробегом и в неполной комплектации сейчас стоит около 13 миллионов рублей. Новая может обойтись в сумму от 30 миллионов.

Человек, похожий на Дзюбу, управляет оскандалившимся внедорожником. Фото © profi.avtocod.ru

Ещё в собственности у Артёма Дзюбы имеется седан Mercedes-AMG S63, приобретённый в конце 2018 года. На вторичке продаются точно такие же модели. Подержанные стоят до 15 миллионов рублей. Новые могут быть и вдвое дороже. На этой иномарке, по данным сервиса Avtocod, висят неоплаченными 14 штрафов за превышение скорости. Все эти нарушения были совершены всего за одну неделю. За рулём, скорее всего, находился сам спортсмен.

Mercedes Дзюбы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / tema.dzyuba, © profi.avtocod.ru

Скандальный бомбардир

Героя российского ЧМ-2018 в последнее время преследуют скандалы. Менее месяца назад его дисквалифицировали условно на два матча чемпионата страны и оштрафовали на 50 тысяч рублей за оскорбление журналиста. Инцидент случился после встречи "Локомотива" с "Крыльями Советов". Артём Дзюба пропустил матч из-за повреждения. После игры он направился со стадиона на парковку. В этот момент корреспондент попросил его прокомментировать слова тренера Игоря Шалимова, который заявил, что форвард не забьёт больше двух мячей до зимы. В ответ игрок грубо пригрозил представителю СМИ.

— Слушай, ты доиграешься. Я тебе этот телефон засуну в одно место! Ты меня понял? Если ещё раз подойдёшь ко мне! — выдал Дзюба.

Несмотря на наложенное контрольно-дисциплинарным комитетом наказание, Дзюба не извинился перед журналистом.

Артём Дзюба обещает засунуть журналисту гаджет "в одно место". Видео © VK / Футбол "с детства и навсегда"

Артём Дзюба ещё знаменит публичными ссорами с болельщиками "Зенита" и "Спартака", а также интимным видео, которое пару лет назад слили в Сеть неизвестные.

Свою личную жизнь Артём Дзюба держит вдали от общественности. Его жена Кристина официально не ведёт соцсети, редко появляется на светских раутах. Пара растит троих маленьких сыновей.

Супруга Дзюбы Кристина. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kristinadzyubaa

Как живёт футболист

Формально Артём Дзюба был зарегистрирован в трёхкомнатной квартире панельной семиэтажки на Новокосинской улице в Москве. Это спальный район недалеко от МКАД. Такая недвижимость стоит максимум 20 миллионов рублей: очень скромно для бывшего капитана сборной России. Вряд ли он там вообще бывает.

Как выяснил Лайф, на отца футболиста было оформлено поместье в наро-фоминском коттеджном посёлке "Усадьба Жодочи" в Подмосковье. По его адресу неоднократно заказывала еду жена Дзюбы. Там же, судя по базам, живут и родители игрока. Места хватит всем. Площадь территории — свыше 50 соток, главного дома — почти 1200 квадратов.

— Это поистине роскошный посёлок в окружении великолепного соснового бора, рядом с живописным водоёмом, — рекламируют риелторы. — Местность богата на красивейшие пейзажи, здесь великолепный насыщенный хвойным запахом воздух, развитая инфраструктура.

Сейчас в КП "Усадьба Жодочи" продаётся домовладение вдвое меньшее по размеру по сравнению с семейным поместьем Дзюбы, стоит оно 120 миллионов рублей.

Домовладение семьи Артёмы Дзюбы. Фото © google.com / maps

По данным СМИ, одна из квартир Артёма Дзюбы расположена в жилом комплексе "Олимпийская деревня" на Крестовском острове — одном из самых дорогих районов Санкт-Петербурга. Футболист занимал там крупногабаритную трёшку, стоимость её покупки — свыше 72 миллионов рублей, месячной аренды — около 300 тысяч рублей. Такие расценки обусловлены наличием всех необходимых удобств для комфортной жизни. Закрытая зелёная территория со школами, детсадами, спортобъектами, ресторанами, магазинами, скверами, кинотеатром и фонтаном. Есть выход к благоустроенной набережной реки Малой Невки и собственный причал для катеров, яхт. Ведётся круглосуточное видеонаблюдение, в каждой парадной имеются охрана и консьерж. Все апартаменты подключены к системам центрального кондиционирования воздуха, приточно-вытяжной вентиляции и многоступенчатой очистки воды.

ЖК "Олимпийская деревня" на Крестовском острове. Фото © spb.cian.ru

Лайф выяснил, что как минимум в футбольном сезоне 2021/2022 супруга Артёма Дзюбы жила в совсем другом доме на Крестовском острове — жилом комплексе бизнес-класса "Фаворит". Там у семьи футболиста ещё более шикарное жильё — хоромы на 253 квадрата стоимостью до 165 миллионов рублей.

В ЖК "Фаворит" есть всё, что и в "Олимпийской деревне", и даже больше.

— Обширная территория комплекса, граничащая с набережной Малой Невки, Приморским парком и частным конным клубом, позволят жителям почувствовать себя в загородной усадьбе в кулуарной обстановке. В квартирах большие панорамные окна от самого пола и высокие (3,5 метра) потолки. Великолепные виды на Финский залив, — так описывают "Фаворит" агенты в сфере недвижимости.

ЖК "Фаворит". Фото © vipflat.ru

Также супруга Дзюбы три года назад оформляла прописку на Садовой улице в историческом доходном доме дворянки Анны Васильевны Бонч-Осмоловской. Это эклектичное здание возвели в конце XIX века. Расположение уникальное: на стрелке двух главных водных артерий Петербурга — реки Фонтанки и канала Грибоедова. В народе это место называют "маленькой Венецией". Двор закрыт и охраняется. В подъездах всего по пять квартир. Цена четырёхкомнатных апартаментов Кристины Дзюбы — примерно 28 миллионов рублей.

По центру доходный дом А.В. Бонч-Осмоловской. Фото © 2gis.ru

Артём Дзюба долгое время проживал в кирпичной сталинке, которая находится между Чистыми прудами и улицей Покровкой в престижном Басманном районе Москвы. У них там была жилплощадь на 202 квадрата. Возможно, она уже продана либо сдаётся. На вторичке такая оценивается примерно в 125 миллионов рублей, за месячную аренду придётся выложить 200–300 тысяч рублей.

Сталинка у Чистых прудов. Фото © domclick.ru

Авторы Егор Пережогин