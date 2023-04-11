Как живёт бывшая звезда "Зенита" Александр Кержаков, сбежавший за границу Известный российский футболист Александр Кержаков живёт теперь в ОАЭ, потому что в России ему якобы "страшно". Какие активы у него остались в Санкт-Петербурге? 10 апреля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Ковалев Петр, © shutterstock

Почему сбежал ББББ Кержаков

Бывший футболист "Зенита" Александр Кержаков, известный в спортивном мире под кличкой-аббревиатурой "ББББ" (Бил, бью и буду бить), признался, что ещё осенью 2022 года покинул Россию "из-за обстановки в стране" и с тех пор находится заграницей.

— Мне страшно! Мы с женой понимали, что в данной сложившейся ситуации нам просто хочется поехать туда, где тепло и просто быть там, а не в России, — заявил спортсмен в интервью.

40-летний Александр Кержаков — лучший бомбардир сборной России по футболу в её истории, а ещё он больше всех забил за "Зенит". Сейчас Кержаков действующий тренер. Последний свой футбольный клуб — кипрскую «Кармиотиссу» — он тренировал в общей сложности менее двух месяцев, с 8 февраля по 1 апреля 2023-го, а потом ушел из-за разногласий с руководством. Если не считать этот короткий эпизод, Кержаков является безработным с лета прошлого года. В сезоне 2021-2022 он возглавлял футбольный клуб "Нижний Новгород". Многим болельщикам тогда было непонятно, почему Кержаков не продлил контракт. Сейчас всё встало на свои места: экс-бомбардир просто решил покинуть страну.

Александр Кержаков, его четвертая по счёту жена Евгения Ледащева и сын от второй (гражданской) супруги покидают Кипр, чтобы возвратиться в Дубаи. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / a.kerzhakov11

— Полетели навстречу новым вызовам! Прощай, Кипр! — такой пост Кержаков разместил на днях после разрыва контракта с кипрским клубом.

— Спасибо за позицию по Украине, — хвалят его "либеральные" подписчики.

Судя по соцсетям, Кержаковы прочно осели в Дубае. Они ходят на экскурсии в пустынные дюны и питомники тропических лесов, загорают на пляжах и катаются на суперяхтах, играют в гольф на крыше небоскреба и завтракают на балконе с видом на Бурдж Халифу. Фешенебельные апартаменты, где живут Кержаковы, тоже попали в кадр. Вероятно, семья футболиста поселилась в одной из башен микрорайона Джумейра Бич Резиденс. Трехкомнатные квартиры там стоят около 45 млн рубей.

Жена Кержакова показывает апартаменты, где они живут. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ledascheva

Что осталось у Кержаковых в России?

Судя по базам данных, у Кержакова может быть недвижимость по двум петербургским адресам. Наиболее интересный дом в "Никитинской усадьбе" — это словно город в городе, малоэтажный квартал таунхаусов с собственной инфраструктурой, располагающийся на возвышенности, окруженный парками и озерами. Бывший футболист занимал там дюплекс площадью 172 квадрата. Внутри его дома красивая винтовая лестница, интерьеры приглушенных пастельных тонов, кухня отделана премиальными материалами, комнаты обставлены роскошной мебелью, есть собственная сауна. По данным риэлторов, квадратный метр здесь стоит свыше 265 тысяч рублей, таким образом вся недвижимость потянет на 46 млн рублей. Любопытно, что похожий объект был недавно выставлен на продажу через специализированный портал. Состоялась ли сделка — неизвестно. Вскоре объявление сняли с публикации.

Возможно, у семьи есть еще один актив в посёлке "Никитинская усадьба". По данным Лайфа, стоимость других апартаментов, исходя из метража — около тридцать миллионов.









Второй адрес Кержакова находится во всеволожской элитной деревне "Мистола Хиллс". Это охраняемая территория, где предусмотрено все для комфортной жизни. Аллеи петляют вдоль ландшафтных садов, есть места для пикников и выгула животных, имеются собственные спортивные объекты, детский сад, магазины и клиника. Рядом Охта Парк и горнолыжный курорт.

У экс-игрока Зенита в "Мистола Хиллс" просторная студия на 90 квадратов в таунхаусе. Примерная цена — 30 млн рублей.

В одном из этих особняков в "Мистола Хиллс" был прописан Кержаков. Фото © Yandex Карты

В январе прошлого года стало известно, что Кержаков продал за 150 млн рублей свой двухэтажный особняк в люксовом коттеджном поселке «Западная Лица» под Санкт-Петербургом. Актив полностью соответствует своему высокому ценнику. Главный дом на 470 квадратов построен из клееного бурса, внутри царят викторианские интерьеры. В гостиной массивные люстры и внушительных размеров камин с мраморной отделкой. Диваны украшают обитые шелком подушки. Дополняют картину тяжелые бархатные шторы цвета старого вина.









Также у бывшего футболиста в России остался бизнес. Он числится владельцем компании "Миллениум" и её дочерней структуры "НК Брюери". Судя по базе СПАРК, эти фирмы управляют ресторанами. По данным СМИ, речь может идти о заведениях под вывесками "Лукоморье" и "Сули Гули". Какой доход они приносят — неизвестно — отчетности нет.

А ещё на родине Кержаков оставил долги. Согласно базе Судебных приставов, экс-футболист до сих пор не выплатил автокредит и алименты. Напомним, что футболист долго судился с первой супругой Марией Головой, которая воспитывает их общую дочь. Она требовала от бывшего мужа многомиллионные алименты, суд в Санкт-Петербурге встал на её сторону.

Карточка долгов Кержакова Фото © ФССП

Не секрет, что финансое благополучие Александра Кержакова сильно подкосила афера, в результате которой он потерял 330 миллионов рублей. Напомним, мошенники выманили у него деньги, пообещав долю в нефтяном бизнесе.

Какая семья у Кержакова

Несколько лет назад казалось, что Александр Кержаков может податься в политику. Его даже обвиняли в браке по расчету. В 2014 году он увидел в глянцевом журнале фото Миланы Тюльпановой — дочери сенатора Совфеда. Футболист нашёл её контакты, написал в мессенджере и договорился о встрече. Вскоре пара поженилась. У Кержакова уже были дети от предыдущих отношений. И если его школьница-дочь жила и живёт с матерью (первой женой), то 9-летнего сына он смог отсудить у второй (гражданской) жены. В 2017 году Милана Тюльпанова родила футболисту еще одного сына. Через пару лет брак распался. Не обошлось без скандала. Кержаков обвинял Тюльпанову в наркозависимости и не отдавал сына. Только спустя несколько месяцев судебной борьбы он сдался и вернул мальчика маме.

Фото © VK / Александр Кержаков, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) milana_tulpanova

В 2022 году Александр Кержаков женился в третий раз. Алименты больно бьют по карману бывшего игрока Зенита. Только Тюльпановой Кержаков платит 1/6 своих доходов, а с мая 2031 года будет платить 1/4.

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Авторы Егор Пережогин