Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своей неприязни к земляку и олимпийскому чемпиону в прыжках с шестом Сергею Бубке, который невнятно определил свою позицию в начале СВО.

"Он мне не нравится как человек, потому что в начале военных действий он не занял никакой позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", — цитирует Магучих издание NRK.

Спортсменка добавила, что в принципе Бубку есть за что уважать, так как на его счету много мировых рекордов. При этом украинские СМИ давно обвинили олимпийского чемпиона в том, что он имеет бизнес, зарегистрированный в Донецке и Крыму. В ответ тот открыто выступает против россиян и белорусов в соревнованиях, желая доказать свою верность киевскому режиму.