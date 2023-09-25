Затравленная на Украине прыгунья Магучих подключилась к нападкам на чемпиона Бубку
Магучих заявила, что олимпийского чемпиона Бубки "не существует" для украинцев
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Фото © ТАСС / EPA / ROBERT GHEMENT
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о своей неприязни к земляку и олимпийскому чемпиону в прыжках с шестом Сергею Бубке, который невнятно определил свою позицию в начале СВО.
"Он мне не нравится как человек, потому что в начале военных действий он не занял никакой позиции. Для всех нас, спортсменов, Бубки сейчас не существует", — цитирует Магучих издание NRK.
Спортсменка добавила, что в принципе Бубку есть за что уважать, так как на его счету много мировых рекордов. При этом украинские СМИ давно обвинили олимпийского чемпиона в том, что он имеет бизнес, зарегистрированный в Донецке и Крыму. В ответ тот открыто выступает против россиян и белорусов в соревнованиях, желая доказать свою верность киевскому режиму.
К слову, сама Магучих пережила травлю на родине из-за фото с россиянкой Марией Ласицкене. Их совместный снимок был сделан на Олимпиаде в Токио, в ходе которой представительница РФ выиграла золото в прыжках в высоту, а украинка стала третьей. Магучих пристыдили за объятия "с офицером страны-агрессора". Позже Ласицкене и Магучих вновь появились вместе на одном снимке. Затем украинская легкоатлетка "исправилась" — Ярослава Магучих выкрикнула националистический лозунг после победы на чемпионате мира в Будапеште.