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21 сентября, 17:20

Глава ФИФА Инфантино допустил участие России в чемпионате мира 2026 года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что допускает участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Будет видно", — ответил Инфантино на вопрос об участии сборной России в следующем мундиале.

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Ранее Лайф рассказывал, что в феврале прошлого года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. Глава УЕФА Александер Чеферин недавно заявил, что Россия сможет вернуться в еврофутбол только после завершения конфликта на Украине.

Обложка ©

Getty Images / Marc Atkins

Никита Никонов
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