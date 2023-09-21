Глава ФИФА Инфантино допустил участие России в чемпионате мира 2026 года
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что допускает участие сборной России в чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Будет видно", — ответил Инфантино на вопрос об участии сборной России в следующем мундиале.
Ранее Лайф рассказывал, что в феврале прошлого года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. Глава УЕФА Александер Чеферин недавно заявил, что Россия сможет вернуться в еврофутбол только после завершения конфликта на Украине.
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