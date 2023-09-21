Глава РФС сообщил, когда ожидать возможного перехода в Азиатскую конфедерацию

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце 2023 года.

"Мы ведём переговоры. В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам нужно будет принимать решение: или мы остаёмся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года, когда будет теоретическая возможность совершить этот переход. Для этого мы должны принять соответствующее решение и договориться с УЕФА", — заявил Дюков.

В декабре прошлого года исполком РФС уже обдумывал вопрос о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Обсуждение возникло из-за отстранения российских команд от международных соревнований. Дюков добавил, что переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций о возвращении сборных и клубов к международным турнирам до сих пор продолжаются.