Глава РФС сообщил, когда ожидать возможного перехода в Азиатскую конфедерацию
Глава РФС Дюков: Решение о смене конфедерации на Азию будет принято в конце года
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что решение о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию будет принято в конце 2023 года.
"Мы ведём переговоры. В ближайшее время в зависимости от результатов переговоров нам нужно будет принимать решение: или мы остаёмся в УЕФА, или рассматриваем возможность смены конфедерации. Решение нужно будет принять в конце года, когда будет теоретическая возможность совершить этот переход. Для этого мы должны принять соответствующее решение и договориться с УЕФА", — заявил Дюков.
В декабре прошлого года исполком РФС уже обдумывал вопрос о переходе из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Обсуждение возникло из-за отстранения российских команд от международных соревнований. Дюков добавил, что переговоры с Союзом европейских футбольных ассоциаций о возвращении сборных и клубов к международным турнирам до сих пор продолжаются.
"Нужно понимать, что мы не можем просто сменить конфедерацию без согласия со стороны УЕФА. Это не решение президента РФС, формально решение за исполкомом, но я хочу, чтобы в таких важных вопросах это было консолидированное решение всей футбольной общественности. Это важное и ответственное решение", — подытожил глава РФС в беседе с РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что в феврале прошлого года ФИФА совместно с УЕФА запретили российским спортсменам участвовать в крупных международных турнирах по футболу. Глава УЕФА Александер Чеферин в свою очередь заявил, что Россия сможет вернуться в еврофутбол только после завершения конфликта на Украине.
ТАСС / Егор Алеев