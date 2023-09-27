Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные страны не будут играть с российскими командами. Его слова приводит местная газета Expressen.

"Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами. Это наше послание, похожее на датское и английское", — сказал он.

Аналогичные решения приняли представители Польши и Латвии.