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Регион
Опубликовано 27 сентября 2023, 17:48

Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами

В Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из РФ

Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные страны не будут играть с российскими командами. Его слова приводит местная газета Expressen.

"Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами. Это наше послание, похожее на датское и английское", — сказал он.

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Аналогичные решения приняли представители Польши и Латвии.

Ранее в УЕФА разрешили юношеским сборным России играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ.

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Getty Images / Fran Santiago

Евгения Колесникова
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