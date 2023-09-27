Сборные Швеции по футболу не будут играть с российскими юношескими командами
В Шведской футбольной ассоциации сообщили об отказе играть с командами из РФ
Председатель Шведской футбольной ассоциации (SvFF) Фредрик Райнфельдт заявил, что сборные страны не будут играть с российскими командами. Его слова приводит местная газета Expressen.
"Мы заявляли и продолжаем заявлять, что не намерены играть с российскими командами. Это наше послание, похожее на датское и английское", — сказал он.
Аналогичные решения приняли представители Польши и Латвии.
Ранее в УЕФА разрешили юношеским сборным России играть на своих турнирах под эгидой ассоциации. Причём и женские, и мужские команды будут проводить игры без флага, гимна, национальной символики и только за пределами РФ.
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