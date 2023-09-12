Товарищеский матч между сборными Катара и России закончился со счётом 1:1

Товарищеский матч по футболу между сборными Катара и России закончился вничью. Каждая из команд смогла забить по одному мячу в ворота соперника. Встреча проходила на стадионе "Эль-Джануб" в Катаре.

Ни один из голов не был забит в первом тайме. Счёт в матче был открыт катарским форвардом Ахмедом Алаа только на 70-й минуте. А россияне ответили почти в самый последний момент, сравняв счёт на 90-й минуте благодаря голу защитника Александра Солдатенкова, пас которому отдал Максим Глушенков.

Игра против сборной Катара — заключительный матч сборной России на период сентябрьских учебно-тренировочных сборов. Они начались 4 сентября в Новогорске и заканчиваются сегодня, 12 сентября.