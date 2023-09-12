Сборная Португалии без Роналду одержала самую крупную победу в истории

Cборная Португалии по футболу одержала крупнейшую победу в своей истории, разгромив команду Люксембурга в отборочном турнире Евро-2024.

Матч проходил в понедельник, 11 сентября, в португальском городе Фару. У победителей по дублю оформили Гонсалу Инасиу (12-я и 45-я минуты), Гонсалу Рамуш (18 и 34) и Диогу Жота (57 и 77). Также отличились Рикарду Орта (67), Бруну Фернандеш (83) и Жуан Феликс (88), сделав эту победу крупнейшей в истории национальной команды.

Стоит отметить, что Криштиану Роналду во время этого мероприятия находился на скамейке. Знаменитому футболисту пришлось пропустить матч из-за перебора жёлтых карточек.