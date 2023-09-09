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8 сентября, 21:06

Сборная Армении упустила победу над Турцией в отборе Евро-2024, сыграв вничью

<p>Турция сравнивает счёт в игре с Арменией. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/OfficialArmFF/status/1700253628701749731/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Football Federation of Armenia</a></p>

Турция сравнивает счёт в игре с Арменией. Обложка © X / Football Federation of Armenia

Сборная Армении по футболу упустила победу в игре с командой Турции в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в турецком Эскишехире и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины (49-я минута) Артак Дашян отправил мяч в ворота. Гости вели до 88-й минуты, когда Бертуг Озгюр забил ответный.

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Артур Лапсаков
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