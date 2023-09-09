Сборная Армении упустила победу над Турцией в отборе Евро-2024, сыграв вничью

Сборная Армении по футболу упустила победу в игре с командой Турции в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в турецком Эскишехире и завершилась со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины (49-я минута) Артак Дашян отправил мяч в ворота. Гости вели до 88-й минуты, когда Бертуг Озгюр забил ответный.