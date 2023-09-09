Сборная Армении упустила победу над Турцией в отборе Евро-2024, сыграв вничью
Турция сравнивает счёт в игре с Арменией. Обложка © X / Football Federation of Armenia
Сборная Армении по футболу упустила победу в игре с командой Турции в отборочном турнире чемпионата Европы 2024 года. Встреча состоялась в турецком Эскишехире и завершилась со счётом 1:1.
Первый тайм прошёл без голов. В начале второй половины (49-я минута) Артак Дашян отправил мяч в ворота. Гости вели до 88-й минуты, когда Бертуг Озгюр забил ответный.
Ранее сегодня Грузия в Тбилиси пропустила семь мячей от Испании. Хет-трик оформил форвард гостей Альваро Мората.