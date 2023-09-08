Португалия победила Словакию в отборе Евро-2024 и идёт без поражений
Сборная Португалии по футболу победила команду Словакии в выездном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча прошла в Братиславе и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 43-й минуте забил Бруну Фернандеш.
Португальцы набрали 15 очков, одержав пять побед в пяти матчах, и занимают лидирующую позицию в группе J. Словаки идут вторыми, имея десять баллов в активе.
Ранее Лайф писал, что сборная Франции обыграла Ирландию, одержав пятую победу в пяти матчах отбора Евро-2024. С 15 очками французы лидируют в группе В.
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