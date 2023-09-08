Франция обыграла Ирландию, одержав пятую победу в пяти матчах отбора Евро-2024
Сборная Франции по футболу одолела команду Ирландии в пятом раунде отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча, прошедшая в Париже на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счётом 2:0.
Первый мяч на 19-й минуте забил Орельен Чуамени. А на 48-й преимущество удвоил Маркус Тюрам.
Французы одержали пять побед в пяти играх и с 15 очками лидируют в группе В. Ирландцы находятся на четвёртом месте из пяти возможных и имеют в активе три набранных балла.
Ранее Лайф рассказывал, что талисманом Евро-2024 выбран медведь. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.
X / Equipe de France