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7 сентября, 21:33

Франция обыграла Ирландию, одержав пятую победу в пяти матчах отбора Евро-2024

Сборная Франции по футболу одолела команду Ирландии в пятом раунде отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года. Встреча, прошедшая в Париже на стадионе "Стад де Франс", завершилась со счётом 2:0.

Первый мяч на 19-й минуте забил Орельен Чуамени. А на 48-й преимущество удвоил Маркус Тюрам.

Французы одержали пять побед в пяти играх и с 15 очками лидируют в группе В. Ирландцы находятся на четвёртом месте из пяти возможных и имеют в активе три набранных балла.

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Ранее Лайф рассказывал, что талисманом Евро-2024 выбран медведь. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

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X / Equipe de France

Артур Лапсаков
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