Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта

Сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Египтяне забили первыми — уже на шестой минуте отличился Билал Мажар. Отыграться россиянам удалось на 46-й — забил Степан Оганесян.

Стоит отметить, что в составе российской национальной команды дебютировали 18 футболистов. Продлилась и серия без поражений — до шести матчей (две победы, четыре ничьи). В последний раз поражение россияне терпели 14 ноября 2021 года, когда уступили Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.