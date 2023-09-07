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7 сентября, 19:09

Сборная России сыграла вничью с олимпийской сборной Египта

<p>Момент из матча сборных Египта и России. Обложка © <a href="https://rfs.ru/news/218883" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РФС</a> / Михаил Шапаев</p>

Момент из матча сборных Египта и России. Обложка © РФС / Михаил Шапаев

Сборная России по футболу сыграла вничью с олимпийской сборной Египта в товарищеском матче, который прошёл в Суэце. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Египтяне забили первыми — уже на шестой минуте отличился Билал Мажар. Отыграться россиянам удалось на 46-й — забил Степан Оганесян.

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Стоит отметить, что в составе российской национальной команды дебютировали 18 футболистов. Продлилась и серия без поражений — до шести матчей (две победы, четыре ничьи). В последний раз поражение россияне терпели 14 ноября 2021 года, когда уступили Хорватии (0:1) в квалификации ЧМ-2022.

А следующий товарищеский матч сборная России также проведёт с Египтом. Встреча пройдёт 11 сентября.

Артур Лапсаков
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