Экс-футболист Деменко заявил о важности товарищеских матчей для Карпина

Экс-игрок "Спартака", "Краснодара" и сборной России Максим Деменко рассказал об ожиданиях от товарищеских матчей команды против сборных Египта U23 и Катара. По его мнению, эти игры важны прежде всего для главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

"Это отработка тактики, возможность посмотреть ребят, дать оценку. Всё-таки это товарищеские матчи — они только для тренера. Для футболистов, которые не попадают обычно в сборную, это хорошая практика. А для тех игроков, которые близки к основе, эти матчи — просто разрядка, не более того", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".