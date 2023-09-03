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3 сентября, 17:00

Экс-футболист Деменко заявил о важности товарищеских матчей для Карпина

<p>Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко</p>

Валерий Карпин. Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Экс-игрок "Спартака", "Краснодара" и сборной России Максим Деменко рассказал об ожиданиях от товарищеских матчей команды против сборных Египта U23 и Катара. По его мнению, эти игры важны прежде всего для главного тренера российской сборной Валерия Карпина.

"Это отработка тактики, возможность посмотреть ребят, дать оценку. Всё-таки это товарищеские матчи — они только для тренера. Для футболистов, которые не попадают обычно в сборную, это хорошая практика. А для тех игроков, которые близки к основе, эти матчи — просто разрядка, не более того", — отметил он в беседе с "Газетой.ru".

Деменко считает, что у официальных матчей подготовка другая. Товарищеские, по его мнению, нужны, однако у игроков "не та мотивация".

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Лайф напоминает, что тренер российской команды Валерий Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 спортсменов. 7-го и 11 сентября нашим футболистам предстоит помериться силами с соперниками из Египта. А 12 сентября сборная России по футболу проведёт матч с командой Катара.

Никита Осипов
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