Футболист из Нижнего Новгорода отказался выступать за сборную России

Приглашённый на сбор национальной команды России по футболу полузащитник "Пари Нижний Новгород" Эдгар Севикян заявил, что принял решение выступать за сборную Армении. По словам спортсмена, он благодарен тренерскому штабу российской команды, а также надеется на понимание со стороны фанатов.

"Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении. Ещё раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие", — приводит слова Севикяна пресс-служба "Пари НН".