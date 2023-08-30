Главный тренер сборной России Карпин вызвал на сентябрьский сбор 49 игроков
РФС: Тренерский штаб сборной России увеличил состав на сбор до 49 футболистов
Тренерский штаб сборной России, возглавляемый Валерием Карпиным, расширил состав футболистов на сентябрьский сбор до 49 человек. Со списком спортсменов можно ознакомиться на сайте Российского футбольного союза.
Учебно-тренировочный сбор национальной команды планируется провести с 4 по 12 сентября в Подмосковье, на базе в Новогорске. Кто станет соперниками по товарищеским матчам, будет известно позже.
24 августа был оглашён список из 36 игроков. В новой же версии оказались спортсмены из 13 российских клубов, однако из перечня выпал полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук. Среди футболистов, которые выступают за рубежом, указан только Александр Головин из "Монако".
Ранее генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар рассказал, что сборная России по футболу 7 и 11 сентября сыграет два товарищеских матча с олимпийской командой Египта.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская