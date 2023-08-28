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28 августа, 15:02

Назван следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу сыграет два матча с олимпийской командой Египта

Сборная России по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча с олимпийской командой Египта. Об этом заявил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар.

"Могу подтвердить информацию о проведении товарищеского матча со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

При этом Российский футбольный союз (РФС) ещё официально не объявлял и не подтверждал информацию о соперниках национальной команды в рамках сентябрьского сбора.

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Ранее Лайф писал, что сборная России по футболу объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. Всего в списке тренерского штаба 36 игроков. СМИ сообщали, что наша национальная команда может сыграть в следующем месяце с Катаром в Дохе.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Анна Мейер

Иван Косицын
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