Назван следующий соперник сборной России по футболу

Сборная России по футболу в сентябре проведёт два товарищеских матча с олимпийской командой Египта. Об этом заявил генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар.

"Могу подтвердить информацию о проведении товарищеского матча со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты — 7 и 11 сентября", — приводит его слова "Спорт-Экспресс".

При этом Российский футбольный союз (РФС) ещё официально не объявлял и не подтверждал информацию о соперниках национальной команды в рамках сентябрьского сбора.