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24 августа, 10:15
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Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на сентябрьский сбор

<p>Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. Всего в списке тренерского штаба 36 игроков.

  • Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
  • Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Фото © Telegram / Сборная России по футболу
    Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

Состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор. Фото © Telegram / Сборная России по футболу

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Среди них российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук и играющий за "Монако" Александр Головин. О товарищеских матчах национальной команды будет объявлено дополнительно. По данным СМИ, наша сборная может сыграть в следующем месяце с Катаром в Дохе.

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Иван Косицын
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