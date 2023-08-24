Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. Всего в списке тренерского штаба 36 игроков.

Среди них российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук и играющий за "Монако" Александр Головин. О товарищеских матчах национальной команды будет объявлено дополнительно. По данным СМИ, наша сборная может сыграть в следующем месяце с Катаром в Дохе.