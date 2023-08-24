Головин и Миранчук вошли в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на сентябрьский сбор
Обложка © ТАСС / Виталий Тимкив
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на учебно-тренировочный сбор, который пройдёт в Новогорске с 4 по 12 сентября. Всего в списке тренерского штаба 36 игроков.
Среди них российский полузащитник "Торино" Алексей Миранчук и играющий за "Монако" Александр Головин. О товарищеских матчах национальной команды будет объявлено дополнительно. По данным СМИ, наша сборная может сыграть в следующем месяце с Катаром в Дохе.
Ранее Лайф писал, что российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Контракт с бывшим игроком "Зенита" подписан на два года. Кузяев уже успел забить дебютный гол за команду "Гавр".