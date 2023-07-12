Российский полузащитник Кузяев перешёл во французский "Гавр"
Далер Кузяев стал игроком клуба "Гавр". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / hac_foot
Российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Как сообщили в пресс-службе команды, контракт с игроком подписан на два года.
30-летний Кузяев ранее выступал за петербургский "Зенит", его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне футболист провёл 35 матчей в разных турнирах, на его счету пять голов и семь результативных передач.
По итогам прошлого сезона "Гавр" выиграл второй по силе дивизион чемпионата Франции и вышел в высшую лигу национального первенства. Кузяев стал вторым российским футболистом, выступающим во французском чемпионате: в составе "Монако" ныне играет полузащитник Александр Головин.
Ранее сообщалось, что Далер Кузяев может стать игроком другого французского футбольного клуба. Речь шла о команде "Тулуза".