Российский полузащитник Кузяев перешёл во французский "Гавр"

Российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Как сообщили в пресс-службе команды, контракт с игроком подписан на два года.

30-летний Кузяев ранее выступал за петербургский "Зенит", его соглашение с клубом было рассчитано до 30 июня 2023 года. В минувшем сезоне футболист провёл 35 матчей в разных турнирах, на его счету пять голов и семь результативных передач.