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11 июля, 11:01

Полузащитник сборной России Кузяев ведёт переговоры с французской "Тулузой"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может стать игроком французского футбольного клуба "Тулуза". По данным Sport24, игрок уже находится во Франции и ведёт переговоры с командой.

Далеру Кузяеву 30 лет. Он выступал за клубы "Карелия", "Нефтехимик", "Терек" и "Зенит". С июня после завершения контракта с петербургской командой имеет статус свободного агента. На счету Далера 46 матчей за сборную России.

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А накануне стало известно о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак". Медина будет играть под 19-м номером. За футболиста армейцы получат от красно-белых семь миллионов евро.

Обложка ©

ТАСС / ФК "Зенит" / Евгений Асмолов

Александра Вишнякова
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