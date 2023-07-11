Полузащитник сборной России Кузяев ведёт переговоры с французской "Тулузой"
Полузащитник сборной России Далер Кузяев может стать игроком французского футбольного клуба "Тулуза". По данным Sport24, игрок уже находится во Франции и ведёт переговоры с командой.
Далеру Кузяеву 30 лет. Он выступал за клубы "Карелия", "Нефтехимик", "Терек" и "Зенит". С июня после завершения контракта с петербургской командой имеет статус свободного агента. На счету Далера 46 матчей за сборную России.
А накануне стало известно о переходе парагвайского полузащитника Хесуса Медины из ЦСКА в "Спартак". Медина будет играть под 19-м номером. За футболиста армейцы получат от красно-белых семь миллионов евро.
ТАСС / ФК "Зенит" / Евгений Асмолов