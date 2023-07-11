Полузащитник сборной России Кузяев ведёт переговоры с французской "Тулузой"

Полузащитник сборной России Далер Кузяев может стать игроком французского футбольного клуба "Тулуза". По данным Sport24, игрок уже находится во Франции и ведёт переговоры с командой.

Далеру Кузяеву 30 лет. Он выступал за клубы "Карелия", "Нефтехимик", "Терек" и "Зенит". С июня после завершения контракта с петербургской командой имеет статус свободного агента. На счету Далера 46 матчей за сборную России.