Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.

В московском клубе уточнили, что Медина будет играть под 19-м номером. За футболиста армейцы получат от "Спартака" 7 миллионов евро, хотя рыночная стоимость полузащитника оценивается немецким порталом Transfermarkt в €6 млн.

"С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нём атакующего центрального полузащитника", — сказал спортивный директор клуба Пол Эшуорт.