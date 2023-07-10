Хесус Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина в новой форме. Фото © Сайт ФК "Спартак"
Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.
В московском клубе уточнили, что Медина будет играть под 19-м номером. За футболиста армейцы получат от "Спартака" 7 миллионов евро, хотя рыночная стоимость полузащитника оценивается немецким порталом Transfermarkt в €6 млн.
"С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нём атакующего центрального полузащитника", — сказал спортивный директор клуба Пол Эшуорт.
Переход Хесуса Медины в "Спартак" ранее подтвердил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Конфликта между Федотовым и Мединой, о котором писали СМИ, нет. Причины перехода исключительно финансовые.