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10 июля, 17:41

Хесус Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак"

<p>Полузащитник "Спартака" Хесус Медина в новой форме. Фото © Сайт ФК "Спартак"</p>

Полузащитник "Спартака" Хесус Медина в новой форме. Фото © Сайт ФК "Спартак"

Парагвайский полузащитник Хесус Медина перешёл из ЦСКА в "Спартак". Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе красно-белых.

В московском клубе уточнили, что Медина будет играть под 19-м номером. За футболиста армейцы получат от "Спартака" 7 миллионов евро, хотя рыночная стоимость полузащитника оценивается немецким порталом Transfermarkt в €6 млн.

"С радостью приветствую Хесуса в нашем клубе. Мы рассчитываем, что он без раскачки усилит нашу команду. В первую очередь мы видим в нём атакующего центрального полузащитника", — сказал спортивный директор клуба Пол Эшуорт.

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Переход Хесуса Медины в "Спартак" ранее подтвердил главный тренер ЦСКА Владимир Федотов. Конфликта между Федотовым и Мединой, о котором писали СМИ, нет. Причины перехода исключительно финансовые.

Ирина Фальке
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