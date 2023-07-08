Главный тренер ЦСКА назвал причины перехода Медины в "Спартак"

"В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения — мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в "Спартак", — объяснил главный тренер ЦСКА.

Слухи о том, что Хесус Медина может перейти из ЦСКА в "Спартак", появились в пятницу. Предполагаемая сумма трансфера — 7,5 миллионов евро. 26-летний хавбек перешёл в армейский клуб в 2022 году на правах свободного агента. Ранее он также выступал за "Нью-Йорк Сити" и "Либертад". Медина дебютировал за ЦСКА 26 февраля прошлого года в матче против "Спартака". Всего за армейцев он провёл 35 игр и забил девять голов.