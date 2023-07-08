Главный тренер ЦСКА назвал причины перехода Медины в "Спартак"
Главный тренер ЦСКА Федотов подтвердил переход Хесуса Медины в "Спартак"
Хесус Медина. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил трансфер в "Спартак" парагвайского полузащитника Хесуса Медины. В эфире "Матч ТВ" он назвал причины перехода.
Наставник предположил, что футболист недостаточно проникся духом дерби, поэтому "всё сошлось".
"В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения — мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в "Спартак", — объяснил главный тренер ЦСКА.
По данным "Матч ТВ", конфликта между Федотовым и Мединой, о котором писали СМИ, нет. Причины перехода исключительно финансовые, отмечает телеканал.
Слухи о том, что Хесус Медина может перейти из ЦСКА в "Спартак", появились в пятницу. Предполагаемая сумма трансфера — 7,5 миллионов евро. 26-летний хавбек перешёл в армейский клуб в 2022 году на правах свободного агента. Ранее он также выступал за "Нью-Йорк Сити" и "Либертад". Медина дебютировал за ЦСКА 26 февраля прошлого года в матче против "Спартака". Всего за армейцев он провёл 35 игр и забил девять голов.