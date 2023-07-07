Хесус Медина может перейти из ЦСКА в "Спартак"

Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время может подписать контракт с московским "Спартаком". Сумма предполагаемого трансфера — 7,5 миллиона евро. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.

Медина перешёл в ЦСКА в январе 2022 года. 26-летний парагваец отметился 12 голами и десятью результативными передачами в 45 матчах. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2025 года.