Хесус Медина может перейти из ЦСКА в "Спартак"
Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина в ближайшее время может подписать контракт с московским "Спартаком". Сумма предполагаемого трансфера — 7,5 миллиона евро. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источники.
Медина перешёл в ЦСКА в январе 2022 года. 26-летний парагваец отметился 12 голами и десятью результативными передачами в 45 матчах. Его контракт с армейцами действует до конца июня 2025 года.
А ранее СМИ узнали, что "Спартак" заинтересован в переходе защитника "Тоттенхэма" и сборной Колумбии Давинсона Санчеса, однако главным претендентом на футболиста остаётся испанский "Вильярреал".
ТАСС / Михаил Терещенко