"Спартак" хочет купить игрока лондонского "Тоттенхэма"

Московский "Спартак" заинтересован в переходе защитника "Тоттенхэма" и сборной Колумбии Давинсона Санчеса. Об этом пишет Relevo.

Лондонский клуб хочет за 27-летнего футболиста 15 млн евро. Главным претендентом на игрока остаётся испанский "Вильярреал".

В минувшем сезоне Санчес сыграл в 18 матчах Английской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.