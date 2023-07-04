"Спартак" хочет купить игрока лондонского "Тоттенхэма"
Relevo: "Спартак" заинтересован в защитнике "Тоттенхэма" Санчесе
Московский "Спартак" заинтересован в переходе защитника "Тоттенхэма" и сборной Колумбии Давинсона Санчеса. Об этом пишет Relevo.
Лондонский клуб хочет за 27-летнего футболиста 15 млн евро. Главным претендентом на игрока остаётся испанский "Вильярреал".
В минувшем сезоне Санчес сыграл в 18 матчах Английской премьер-лиги, не отметившись результативными действиями.
Ранее Лайф рассказывал, что бывший игрок "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус перешёл в "Рубин". Соглашение 33-летнего поляка рассчитано на один сезон.
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