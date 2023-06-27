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27 июня, 20:19

"Спартак" продал защитника Кофрие в "Клермон" за 3,5 млн евро

Защитник Максимилиан Кофрие перешёл из московского "Спартака" во французский "Клермон". Сумма трансфера игрока составила 3,5 млн евро.

Кофрие стал игроком красно-белых в августе 2021 года, перейдя из бельгийского "Сент-Трюйдена" за 2,5 млн евро. В минувшем сезоне он выступал за "Клермон" на правах аренды, отметившись одним голом в 26 играх чемпионата Франции.

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Как заявил РИА "Новости" глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов, клуб без проблем получил всю перечисленную за трансфер игрока сумму.

А ранее Лайф рассказывал, что защитник "Спартака" Томаш Тавареш перенесёт операцию на крестообразной связке колена. Футболист не появится на поле до конца текущего календарного года.

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t.me / ФК "Спартак-Москва"

Артур Лапсаков
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