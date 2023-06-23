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23 июня, 14:33

Польский экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус перешёл в "Рубин"

<p>Мацей Рыбус перешёл в казанский "Рубин". Обложка © t.me / <a href="https://t.me/fcrk1958/13564" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fcrk1958</a></p>

Мацей Рыбус перешёл в казанский "Рубин". Обложка © t.me / fcrk1958

Экс-игрок футбольных московских "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус подписал контракт с казанским "Рубином", который по итогам сезона вернулся в РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Татарстана.

33-летний польский защитник перешёл в "Рубин" на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее "Спартак" расторг контракт с Рыбусом. Он провёл за красно-белых 12 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.

Стоит отметить, что Рыбус занимает первое место по сыгранным матчам и вторую строчку по забитым мячам в чемпионатах России среди всех польских футболистов. За свою национальную сборную футболист провёл 66 встреч, в которых отметился двумя голами.

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Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер сообщил о возвращении в команду футболиста Марио Фернандеса. Однако пока не известно, в каком качестве вернётся спортсмен.

Иван Косицын
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