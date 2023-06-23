Польский экс-игрок "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус перешёл в "Рубин"

Экс-игрок футбольных московских "Спартака" и "Локомотива" Мацей Рыбус подписал контракт с казанским "Рубином", который по итогам сезона вернулся в РПЛ. Об этом сообщили в пресс-службе клуба из Татарстана.

33-летний польский защитник перешёл в "Рубин" на правах свободного агента. Соглашение рассчитано на один сезон. Ранее "Спартак" расторг контракт с Рыбусом. Он провёл за красно-белых 12 матчей, забил один гол и сделал результативную передачу.

Стоит отметить, что Рыбус занимает первое место по сыгранным матчам и вторую строчку по забитым мячам в чемпионатах России среди всех польских футболистов. За свою национальную сборную футболист провёл 66 встреч, в которых отметился двумя голами.