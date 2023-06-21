Регион

Уведомления отключены

21 июня, 20:32

Игрок "Спартака" Тавареш из-за операции не сыграет до конца года

СЭ: Защитник "Спартака" Тавареш перенесёт операцию на крестообразной связке

Португальский защитник "Спартака" Томаш Тавареш перенесёт операцию на крестообразной связке колена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

По данным издания, хирургическое вмешательство будет проходить в начале июля на родине 22-летнего футболиста — в Португалии. Таким образом, вероятнее всего, Тавареш пропустит всю первую часть следующего сезона, ведь восстановление после такой операции занимает около полугода.

Агент Николсона опроверг возможный переход игрока в саудовский "Шабаб Аль-Ахли"

Агент Николсона опроверг возможный переход игрока в саудовский "Шабаб Аль-Ахли"

Футболист получил травму в составе молодёжной сборной Португалии в ходе подготовки к первенству Европы U21. Он покинул национальную команду и вернулся в "Спартак" для восстановления. Ранее Тавареш уже пропустил более семи месяцев из-за разрыва крестообразной связки и повреждения мениска на другой ноге в мае 2022 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

А ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом. Вероятнее всего, поляк продолжит карьеру в казанском "Рубине", вернувшемся в РПЛ.

Обложка ©

Wikipedia

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ФК Спартак
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров