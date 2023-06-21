Игрок "Спартака" Тавареш из-за операции не сыграет до конца года
СЭ: Защитник "Спартака" Тавареш перенесёт операцию на крестообразной связке
Португальский защитник "Спартака" Томаш Тавареш перенесёт операцию на крестообразной связке колена. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
По данным издания, хирургическое вмешательство будет проходить в начале июля на родине 22-летнего футболиста — в Португалии. Таким образом, вероятнее всего, Тавареш пропустит всю первую часть следующего сезона, ведь восстановление после такой операции занимает около полугода.
Футболист получил травму в составе молодёжной сборной Португалии в ходе подготовки к первенству Европы U21. Он покинул национальную команду и вернулся в "Спартак" для восстановления. Ранее Тавареш уже пропустил более семи месяцев из-за разрыва крестообразной связки и повреждения мениска на другой ноге в мае 2022 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
А ранее "Спартак" объявил о расторжении контракта с польским защитником Рыбусом. Вероятнее всего, поляк продолжит карьеру в казанском "Рубине", вернувшемся в РПЛ.