Игрок "Спартака" Тавареш из-за операции не сыграет до конца года

По данным издания, хирургическое вмешательство будет проходить в начале июля на родине 22-летнего футболиста — в Португалии. Таким образом, вероятнее всего, Тавареш пропустит всю первую часть следующего сезона, ведь восстановление после такой операции занимает около полугода.

Футболист получил травму в составе молодёжной сборной Португалии в ходе подготовки к первенству Европы U21. Он покинул национальную команду и вернулся в "Спартак" для восстановления. Ранее Тавареш уже пропустил более семи месяцев из-за разрыва крестообразной связки и повреждения мениска на другой ноге в мае 2022 года. В минувшем сезоне он провёл в составе красно-белых 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.