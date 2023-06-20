Агент Николсона опроверг возможный переход игрока в саудовский "Шабаб Аль-Ахли"

Ненад Портега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, опроверг информацию о переговорах главного тренера саудовского "Шабаб Аль-Ахли" Марко Николича с руководством московского клуба по возможному переходу игрока.

"Переговоры с Николичем по уходу в "Шабаб Аль-Ахли"? Это неправда", — заявил Портега в беседе со "Спорт-Экспрессом".