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20 июня, 20:37

Агент Николсона опроверг возможный переход игрока в саудовский "Шабаб Аль-Ахли"

Ненад Портега, представляющий интересы нападающего "Спартака" Шамара Николсона, опроверг информацию о переговорах главного тренера саудовского "Шабаб Аль-Ахли" Марко Николича с руководством московского клуба по возможному переходу игрока.

"Переговоры с Николичем по уходу в "Шабаб Аль-Ахли"? Это неправда", — заявил Портега в беседе со "Спорт-Экспрессом".

В "Генке" опровергли сообщения об интересе к нападающему "Спартака" Николсону

В "Генке" опровергли сообщения об интересе к нападающему "Спартака" Николсону

Ранее Лайф писал, что новым генеральным директором "Спартака" назначен Олег Малышев. На этом посту он сменил Евгения Мележикова, который покинул команду по соглашению сторон.

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Юлия Коновалова
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