В "Генке" опровергли сообщения об интересе к нападающему "Спартака" Николсону

Пресс-атташе бельгийского футбольного клуба "Генк" Руди Паскаль опроверг сообщения об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Шамару Николсону. Ранее об этом заявил журналист Саша Тавольери.

"Впервые слышу об интересе "Генка" к Николсону. Ни о чём таком не знаю", — отметил Паскаль в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".