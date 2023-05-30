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30 мая, 17:33

В "Генке" опровергли сообщения об интересе к нападающему "Спартака" Николсону

Пресс-атташе бельгийского футбольного клуба "Генк" Руди Паскаль опроверг сообщения об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Шамару Николсону. Ранее об этом заявил журналист Саша Тавольери.

"Впервые слышу об интересе "Генка" к Николсону. Ни о чём таком не знаю", — отметил Паскаль в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

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Ранее Лайф писал, что "Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Пари Нижний Новгород" в матче 29-го тура РПЛ. Эта встреча стала для красно-белых последней домашней в текущем сезоне.

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ТАСС / Олег Бухарев

Никита Осипов
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