В "Генке" опровергли сообщения об интересе к нападающему "Спартака" Николсону
Пресс-атташе бельгийского футбольного клуба "Генк" Руди Паскаль опроверг сообщения об интересе клуба к форварду московского "Спартака" Шамару Николсону. Ранее об этом заявил журналист Саша Тавольери.
"Впервые слышу об интересе "Генка" к Николсону. Ни о чём таком не знаю", — отметил Паскаль в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".
Ранее Лайф писал, что "Спартак" сыграл вничью 0:0 с "Пари Нижний Новгород" в матче 29-го тура РПЛ. Эта встреча стала для красно-белых последней домашней в текущем сезоне.
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ТАСС / Олег Бухарев