Кокорин попал в состав "Фиорентины" на первый летний сбор

Российский нападающий Александр Кокорин вошёл в состав итальянской "Фиорентины" на первый летний предсезонный сбор. Список из 35 футболистов опубликован на сайте клуба.

Игроки будут заниматься на клубной базе. Какие на этот период запланированы товарищеские матчи, пока не известно.