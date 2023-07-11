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10 июля, 23:11

Кокорин попал в состав "Фиорентины" на первый летний сбор

<p>Александр Кокорин. Обложка © <a href="https://www.acffiorentina.com/it/news/photogallery/prima-squadra-maschile/2021-01-27/gallery-kokorin-e-i-viola-al-centro-sportivo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">acffiorentina.com</a></p>

Александр Кокорин. Обложка © acffiorentina.com

Российский нападающий Александр Кокорин вошёл в состав итальянской "Фиорентины" на первый летний предсезонный сбор. Список из 35 футболистов опубликован на сайте клуба.

Игроки будут заниматься на клубной базе. Какие на этот период запланированы товарищеские матчи, пока не известно.

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Напомним, прошлый сезон Кокорин провёл в аренде в кипрском "Арисе". По итогам сезона россиянин стал лучшим игроком чемпионата страны.

Артур Лапсаков
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