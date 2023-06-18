Слишком большая зарплата: Кокорину обрисовали два сценария ухода из "Фиорентины"
Corriere dello Sport: У Кокорина мало шансов остаться в составе "Фиорентины"
У российского нападающего Александра Кокорина достаточно мало шансов остаться в составе итальянской "Фиорентины". Как пишет Corriere dello Sport, несмотря на хорошие результаты в высшей лиге Кипра, игрок не входит в планы клуба.
По данным СМИ, "фиалки" заинтересованы в продаже футболиста, так как на его зарплату выделяется почти два миллиона евро за сезон — это немалая строка расходов. Когда Кокорин был в аренде в кипрском "Арисе", он стал одним из лучших игроков сезона, поэтому этот клуб хочет сохранить форварда и реализовать полноценный трансфер. "Фиорентина" рассматривает два основных сценария расставания: продать футболиста "Арису" или расторгнуть контракт, что не получилось сделать летом 2022-го.
Лайф напоминает, что Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра. Футболист, права на которого принадлежат "Фиорентине", перешёл в кипрский клуб на правах аренды в августе 2022 года.
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