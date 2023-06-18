Слишком большая зарплата: Кокорину обрисовали два сценария ухода из "Фиорентины"

У российского нападающего Александра Кокорина достаточно мало шансов остаться в составе итальянской "Фиорентины". Как пишет Corriere dello Sport , несмотря на хорошие результаты в высшей лиге Кипра, игрок не входит в планы клуба.

По данным СМИ, "фиалки" заинтересованы в продаже футболиста, так как на его зарплату выделяется почти два миллиона евро за сезон — это немалая строка расходов. Когда Кокорин был в аренде в кипрском "Арисе", он стал одним из лучших игроков сезона, поэтому этот клуб хочет сохранить форварда и реализовать полноценный трансфер. "Фиорентина" рассматривает два основных сценария расставания: продать футболиста "Арису" или расторгнуть контракт, что не получилось сделать летом 2022-го.