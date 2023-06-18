Регион

Уведомления отключены

18 июня, 15:52

Слишком большая зарплата: Кокорину обрисовали два сценария ухода из "Фиорентины"

Corriere dello Sport: У Кокорина мало шансов остаться в составе "Фиорентины"

У российского нападающего Александра Кокорина достаточно мало шансов остаться в составе итальянской "Фиорентины". Как пишет Corriere dello Sport, несмотря на хорошие результаты в высшей лиге Кипра, игрок не входит в планы клуба.

По данным СМИ, "фиалки" заинтересованы в продаже футболиста, так как на его зарплату выделяется почти два миллиона евро за сезон — это немалая строка расходов. Когда Кокорин был в аренде в кипрском "Арисе", он стал одним из лучших игроков сезона, поэтому этот клуб хочет сохранить форварда и реализовать полноценный трансфер. "Фиорентина" рассматривает два основных сценария расставания: продать футболиста "Арису" или расторгнуть контракт, что не получилось сделать летом 2022-го.

Кокорин похвастался, что Дзюба присылал ему интимные видео

Кокорин похвастался, что Дзюба присылал ему интимные видео

Лайф напоминает, что Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра. Футболист, права на которого принадлежат "Фиорентине", перешёл в кипрский клуб на правах аренды в августе 2022 года.

Обложка ©

Getty Images / Franco Romano / NurPhoto

Никита Осипов
  • Новости
  • Александр Кокорин
  • ФК Фиорентина
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров