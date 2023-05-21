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21 мая, 19:41

Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра

<p>Александр Кокорин с наградой лучшему игроку сезона. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/ArisLimassol/status/1659540258550161408/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Aris Limassol FC</a></p>

Александр Кокорин с наградой лучшему игроку сезона. Обложка © Twitter / Aris Limassol FC

Футбольный клуб "Арис", за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, впервые стал чемпионом Кипра. Это произошло после поражения АПОЭЛа в матче с "Аполлоном" (2:3) в 35-м туре.

Идущий вторым АПОЭЛ (68 очков) потерял шансы догнать лидирующий "Арис" (74) за один тур до конца сезона. В заключительном туре команды сыграют друг с другом, встреча пройдёт 27 мая.

Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра по футболу

Кокорин назван лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра по футболу

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", перешёл в "Арис" на правах аренды в августе 2022 года. Он принял участие в 27 играх чемпионата, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

"Арис" впервые стал чемпионом страны. До этого клуб ни разу не выигрывал медали национального первенства. Благодаря успеху клуб из Лимасола сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Ранее Лайф рассказывал, что "Манчестер Сити" стал чемпионом Англии в третий раз подряд. Это произошло после того, как "Арсенал" проиграл "Ноттингем Форест". Сегодня, 21 мая, "Манчестер Сити" закрепил успех, одолев "Челси" (1:0).

Артур Лапсаков
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