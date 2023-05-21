Кокорин помог "Арису" впервые стать чемпионом Кипра

Футбольный клуб "Арис", за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, впервые стал чемпионом Кипра. Это произошло после поражения АПОЭЛа в матче с "Аполлоном" (2:3) в 35-м туре.

Идущий вторым АПОЭЛ (68 очков) потерял шансы догнать лидирующий "Арис" (74) за один тур до конца сезона. В заключительном туре команды сыграют друг с другом, встреча пройдёт 27 мая.

Кокорин, права на которого принадлежат итальянской "Фиорентине", перешёл в "Арис" на правах аренды в августе 2022 года. Он принял участие в 27 играх чемпионата, в которых забил 13 мячей и отдал шесть голевых передач.

"Арис" впервые стал чемпионом страны. До этого клуб ни разу не выигрывал медали национального первенства. Благодаря успеху клуб из Лимасола сыграет в квалификации Лиги чемпионов в следующем сезоне.