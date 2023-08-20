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20 августа, 14:59

Экс-футболист "Зенита" Кузяев забил дебютный гол за французский "Гавр"

Полузащитник французского футбольного клуба "Гавр" Далер Кузяев, ранее игравший за "Зенит", оформил свой первый гол в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Команда встретилась с ФК "Брест".

Кузяев отправил мяч в ворота соперника на 52-й минуте. Однако "Бресту" всё же удалось одержать победу со счётом 2:1 благодаря голам Ромена Дель Кастийо и Лилиана Брассье.

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Ранее Лайф писал, что российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Контракт с бывшим зенитовцем подписан на два года.

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ТАСС / Евдокимов Вячеслав

Татьяна Миссуми
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