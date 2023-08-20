Экс-футболист "Зенита" Кузяев забил дебютный гол за французский "Гавр"

Полузащитник французского футбольного клуба "Гавр" Далер Кузяев, ранее игравший за "Зенит", оформил свой первый гол в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Команда встретилась с ФК "Брест".

Кузяев отправил мяч в ворота соперника на 52-й минуте. Однако "Бресту" всё же удалось одержать победу со счётом 2:1 благодаря голам Ромена Дель Кастийо и Лилиана Брассье.