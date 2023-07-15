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15 июля, 00:44

Тренер "Гавра" рассказал, будет ли учить русский язык после трансфера Кузяева

Тренер "Гавра" Лука Элснер уверен, что они с Далером Кузяевым найдут общий язык

Главный тренер французского ФК "Гавр" Лука Элснер считает, что достигнет понимания с новым членом команды — россиянином Далером Кузяевым. Интервью опубликовала пресс-служба клуба.

Элснер рассказал, что говорит на нескольких славянских языках, они имеют общие черты с русским, а Далер хорошо говорит по-английски. Кроме того, по словам специалиста, когда речь заходит о футболе, язык есть только один.

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Ранее Лайф писал, что российский полузащитник Далер Кузяев стал игроком французского футбольного клуба "Гавр". Контракт с игроком подписан на два года.

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hac-foot.com

Лариса Сафронова
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