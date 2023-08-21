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21 августа, 02:27

В "Динамо" раскрыли, сколько получили за трансфер Захаряна

Член совета директоров "Динамо" Степашин: Захарян перешёл за 12 млн евро

<p>Российский полузащитник Арсен Захарян на тренировке ФК "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/RealSociedad/status/1693306906692260104/photo/2" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Real Sociedad Fútbol</a></p>

Российский полузащитник Арсен Захарян на тренировке ФК "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / Real Sociedad Fútbol

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" и подтвердил сумму трансфера — 12 миллионов евро. Его слова приводит kp.ru.

По словам Степашина, 20-летний полузащитник стоит этих денег, было много европейских команд, желающих его пригласить. Однако он считает, что, если бы не санкции, из-за которых россияне не участвуют в европейских кубках, Захаряну следовало поиграть на родине ещё пару лет.

"Там другие требования, другая конкуренция. Там тебе уже агенты и всякого рода советники не помогут. Ты там один на один с большим футболом. А в 20 лет психологически перестроиться непросто. Тем более это другая страна, другой мир", — сказал Степашин.

Захарян после перехода в "Реал Сосьедад" мило попрощался с "Динамо" в соцсетях

Захарян после перехода в "Реал Сосьедад" мило попрощался с "Динамо" в соцсетях

Ранее Лайф писал о том, что российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо" и будет выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад". Его контракт рассчитан до 2029 года. А зимой он мог оказаться в "Барселоне" — футболиста приглашал лично главный тренер Хави. Однако из-за финансовых проблем каталонцы так и не сделали предложение.

Лариса Сафронова
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