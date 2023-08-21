В "Динамо" раскрыли, сколько получили за трансфер Захаряна

Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" и подтвердил сумму трансфера — 12 миллионов евро. Его слова приводит kp.ru.

По словам Степашина, 20-летний полузащитник стоит этих денег, было много европейских команд, желающих его пригласить. Однако он считает, что, если бы не санкции, из-за которых россияне не участвуют в европейских кубках, Захаряну следовало поиграть на родине ещё пару лет.

"Там другие требования, другая конкуренция. Там тебе уже агенты и всякого рода советники не помогут. Ты там один на один с большим футболом. А в 20 лет психологически перестроиться непросто. Тем более это другая страна, другой мир", — сказал Степашин.