В "Динамо" раскрыли, сколько получили за трансфер Захаряна
Член совета директоров "Динамо" Степашин: Захарян перешёл за 12 млн евро
Российский полузащитник Арсен Захарян на тренировке ФК "Реал Сосьедад". Обложка © Twitter / Real Sociedad Fútbol
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин прокомментировал переход полузащитника Арсена Захаряна в испанский "Реал Сосьедад" и подтвердил сумму трансфера — 12 миллионов евро. Его слова приводит kp.ru.
По словам Степашина, 20-летний полузащитник стоит этих денег, было много европейских команд, желающих его пригласить. Однако он считает, что, если бы не санкции, из-за которых россияне не участвуют в европейских кубках, Захаряну следовало поиграть на родине ещё пару лет.
"Там другие требования, другая конкуренция. Там тебе уже агенты и всякого рода советники не помогут. Ты там один на один с большим футболом. А в 20 лет психологически перестроиться непросто. Тем более это другая страна, другой мир", — сказал Степашин.
Ранее Лайф писал о том, что российский футболист Арсен Захарян покинул "Динамо" и будет выступать за испанский клуб "Реал Сосьедад". Его контракт рассчитан до 2029 года. А зимой он мог оказаться в "Барселоне" — футболиста приглашал лично главный тренер Хави. Однако из-за финансовых проблем каталонцы так и не сделали предложение.