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20 августа, 23:48

Хави зимой записал видео для Захаряна, призывая перейти в "Барселону"

Главный тренер "Барселоны" Хави зимой записывал видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна, приглашая его в каталонский клуб.

"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, всё хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь, в "Барселоне"! Ок?" — сказал Хави на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Гранта Гетадаряна.

Главный тренер "Барселоны" Хави обращается к Арсену Захаряну, приглашая его в каталонский клуб. Видео © t.me / "ГРАНТ (Крик Шараповой)"

По данным "РБК-Спорт", в зимнее трансферное окно "Барселона" обращалась в "Динамо" по поводу Захаряна, однако до финального предложения дело не дошло из-за финансовых проблем каталонского клуба.

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В итоге, напомним, 20-летний Захарян стал игроком испанского "Реал Сосьедад". Россиянин заключил пятилетний контракт и будет выступать под 12-м номером.

Обложка ©

Кадр видео t.me / "ГРАНТ (Крик Шараповой)"

Артур Лапсаков
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