Хави зимой записал видео для Захаряна, призывая перейти в "Барселону"

"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, всё хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь, в "Барселоне"! Ок?" — сказал Хави на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Гранта Гетадаряна.