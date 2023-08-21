Хави зимой записал видео для Захаряна, призывая перейти в "Барселону"
Главный тренер "Барселоны" Хави зимой записывал видеообращение для российского полузащитника Арсена Захаряна, приглашая его в каталонский клуб.
"Привет, Арсен! Как дела, мой друг? Надеюсь, всё хорошо. Надеюсь, что увижу тебя в один день здесь, в "Барселоне"! Ок?" — сказал Хави на видео, опубликованном в телеграм-канале журналиста Гранта Гетадаряна.
Главный тренер "Барселоны" Хави обращается к Арсену Захаряну, приглашая его в каталонский клуб. Видео © t.me / "ГРАНТ (Крик Шараповой)"
По данным "РБК-Спорт", в зимнее трансферное окно "Барселона" обращалась в "Динамо" по поводу Захаряна, однако до финального предложения дело не дошло из-за финансовых проблем каталонского клуба.
В итоге, напомним, 20-летний Захарян стал игроком испанского "Реал Сосьедад". Россиянин заключил пятилетний контракт и будет выступать под 12-м номером.
Кадр видео t.me / "ГРАНТ (Крик Шараповой)"