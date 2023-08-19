Испанский "Реал Сосьедад" объявил о переходе Захаряна из "Динамо"

Полузащитник Арсен Захарян перешёл из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад". Об этом сообщила пресс-служба испанской команды.

20-летний россиянин подписал контракт до 2029 года. Он будет выступать в новом клубе под 12-м номером.

Ближайший матч "Реал Сосьедад" проведёт 25 августа: он сыграет в гостях с клубом "Лас-Пальмас" в рамках чемпионата Испании.