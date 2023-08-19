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19 августа, 09:30

Экс-вратарь "Зенита" Лунёв скоро станет игроком азербайджанского "Карабаха"

<p>Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунёв. Обложка © ТАСС / Анна Мейер</p>

Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунёв. Обложка © ТАСС / Анна Мейер

Бывший вратарь сборной России, петербургского "Зенита" и немецкого "Байера" Андрей Лунёв в скором времени перейдёт в азербайджанский "Карабах". По данным источника Sport24.az, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.

Утверждается, что футболист уже находится в Баку и скоро подпишет контракт.

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Напомним, Андрей Лунёв перешёл в "Байер" летом 2021 года из "Зенита". На его счету три сыгранных матча и четыре пропущенных мяча. В мае текущего года 31-летний вратарь покинул клуб.

Матвей Константинов
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