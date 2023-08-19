Экс-вратарь "Зенита" Лунёв скоро станет игроком азербайджанского "Карабаха"
Бывший вратарь сборной России и "Зенита" Андрей Лунёв. Обложка © ТАСС / Анна Мейер
Бывший вратарь сборной России, петербургского "Зенита" и немецкого "Байера" Андрей Лунёв в скором времени перейдёт в азербайджанский "Карабах". По данным источника Sport24.az, о трансфере будет объявлено в ближайшие дни.
Утверждается, что футболист уже находится в Баку и скоро подпишет контракт.
Напомним, Андрей Лунёв перешёл в "Байер" летом 2021 года из "Зенита". На его счету три сыгранных матча и четыре пропущенных мяча. В мае текущего года 31-летний вратарь покинул клуб.