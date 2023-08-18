Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии
Лучано Спаллетти назначен главным тренером сборной Италии по футболу
Лучано Спаллетти. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / CIRO FUSCO
Бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти назначен главным тренером сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).
О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. Однако, как утверждает спортивный журналист Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом подписан на три года. В год наставник будет получать около трёх миллионов евро, не считая бонусов.
С 2010 по 2014 год Спаллетти тренировал питерский "Зенит", с ним команда дважды выигрывала золото и серебро чемпионата России. С 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Италии.
Как ранее писал Лайф, 13 августа стало известно, что главный тренер итальянской сборной по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку, написав заявление по собственному желанию. Он возглавлял команду с 2018 года.