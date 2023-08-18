Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти назначен главным тренером сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. Однако, как утверждает спортивный журналист Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом подписан на три года. В год наставник будет получать около трёх миллионов евро, не считая бонусов.

С 2010 по 2014 год Спаллетти тренировал питерский "Зенит", с ним команда дважды выигрывала золото и серебро чемпионата России. С 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Италии.