Регион

Уведомления отключены

18 августа, 18:48

Экс-тренер "Зенита" возглавил сборную Италии

Лучано Спаллетти назначен главным тренером сборной Италии по футболу

<p>Лучано Спаллетти. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / CIRO FUSCO </p>

Лучано Спаллетти. Обложка © ТАСС / EPA / POOL / CIRO FUSCO

Бывший наставник "Зенита" Лучано Спаллетти назначен главным тренером сборной России по футболу, сообщает пресс-служба Итальянской федерации футбола (FIGC).

О сроках контракта со Спаллетти не сообщается. Однако, как утверждает спортивный журналист Джанлуки Ди Марцио, контракт с 64-летним специалистом подписан на три года. В год наставник будет получать около трёх миллионов евро, не считая бонусов.

С 2010 по 2014 год Спаллетти тренировал питерский "Зенит", с ним команда дважды выигрывала золото и серебро чемпионата России. С 2021 по 2023 год он возглавлял "Наполи", с которым в сезоне 2022/2023 стал чемпионом Италии.

"Ахмат" представил нового тренера

"Ахмат" представил нового тренера

Как ранее писал Лайф, 13 августа стало известно, что главный тренер итальянской сборной по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку, написав заявление по собственному желанию. Он возглавлял команду с 2018 года.

Наталья Исакова
  • Новости
  • Италия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров