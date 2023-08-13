Итальянская сборная по футболу лишилась главного тренера, нового объявят в ближайшие дни
FIGC: Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку
Роберто Манчини. Фото © ТАСС / ЕРА / SASCHA STEINBACH
Главный тренер итальянской сборной по футболу Роберто Манчини ушёл в отставку, написав заявление по собственному желанию. Об этом заявили в пресс-службе Итальянской федерации футбола (FIGC).
Манчини занимал должность главного тренера сборной Италии с 2018 года. Под его управлением итальянцы одержали победу на чемпионате Европы в 2021 году. Помимо этого, они завоевали две бронзы на Лиге наций в 2021 и 2023 годах и провалились на отборе к ЧМ-22, в результате пропустив турнир. В отборочных играх к чемпионату Европы 2024 года команда, которой до недавнего времени руководил Манчини, имела две встречи — с одной победой и одним поражением. В сообщении FIGC говорится, что нового тренера сборной Италии по футболу объявят в ближайшие дни.
А 6 августа лондонский "Арсенал" в 17-й раз выиграл Суперкубок Англии по футболу. В серии пенальти на стадионе "Уэмбли" канониры со счётом 4:1 обыграли "Манчестер Сити".