Итальянская сборная по футболу лишилась главного тренера, нового объявят в ближайшие дни

Манчини занимал должность главного тренера сборной Италии с 2018 года. Под его управлением итальянцы одержали победу на чемпионате Европы в 2021 году. Помимо этого, они завоевали две бронзы на Лиге наций в 2021 и 2023 годах и провалились на отборе к ЧМ-22, в результате пропустив турнир. В отборочных играх к чемпионату Европы 2024 года команда, которой до недавнего времени руководил Манчини, имела две встречи — с одной победой и одним поражением. В сообщении FIGC говорится, что нового тренера сборной Италии по футболу объявят в ближайшие дни.