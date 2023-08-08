"Локомотив" одержал вторую подряд победу на Кубке России

Столичный "Локомотив" на выезде обыграл казанский "Рубин" со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет — Кубка России по футболу. Для железнодорожников это вторая победа подряд на турнире.

Автором единственного гола в игре стал 25-летний Владислав Сарвели, поразивший ворота противника на 64-й минуте. Это его первый гол за "Локомотив", впрочем, и играть в клуб он пришёл только перед самым началом сезона, покинув ФК "Сочи".

Кроме того, защищать ворота московского клуба после долго перерыва вышел вратарь Маринато Гильерме. Последний раз он выступал за свою команду аж 29 октября 2022 года в матче против ЦСКА.

В другой паре группы В "Урал" из Екатеринбурга обыграл на домашнем стадионе "Ростов" с таким же счётом — 1:0. Положение в турнирной таблице такое: первое место — "Локомотив" с шестью очками, второе — "Урал" с тремя очками, третье — "Ростов" с тремя очками, на последнем месте "Рубин" без очков. 30 августа железнодорожники сыграют на выезде с "Ростовом", а "Рубин" примет в Казани "Урал" 29 августа.