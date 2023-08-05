Регион

Уведомления отключены

5 августа, 20:33

ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу

ЦСКА разгромил "Локомотив" со счётом 4:1 в матче чемпионата России по футболу

Футболисты столичного ЦСКА обыграли московский "Локомотив" со счётом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.

В составе победителей отличились Фёдор Чалов, Милан Гайич, два раза ворота соперников поразил Максим Мухин. На 61-й минуте "Локомотив" ответил голом Егора Погостнова. Стоит отметить, что в команде армейцев в этом матче играл бразильский защитник Виллиан Роша, который до этого пропустил две игры из-за травмы, полученной в первом туре против екатеринбургского "Урала".

"Оренбург"и "Рубин" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

"Оренбург"и "Рубин" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

Ранее Лайф писал, что украинские спортивные чиновники обратились к УЕФА с просьбой отстранить россиян от должностей в союзе. В Украинской ассоциации футбола считают это необходимым для того, чтобы "придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА".

Обложка ©

t.me / ПФК ЦСКА

Кузьма Спирин
  • Новости
  • ФК Локомотив
  • ПФК ЦСКА
  • Футбол
  • Спорт
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров