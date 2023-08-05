ЦСКА разгромил "Локомотив" в чемпионате России по футболу
ЦСКА разгромил "Локомотив" со счётом 4:1 в матче чемпионата России по футболу
Футболисты столичного ЦСКА обыграли московский "Локомотив" со счётом 4:1 в домашнем матче третьего тура чемпионата России.
В составе победителей отличились Фёдор Чалов, Милан Гайич, два раза ворота соперников поразил Максим Мухин. На 61-й минуте "Локомотив" ответил голом Егора Погостнова. Стоит отметить, что в команде армейцев в этом матче играл бразильский защитник Виллиан Роша, который до этого пропустил две игры из-за травмы, полученной в первом туре против екатеринбургского "Урала".
Ранее Лайф писал, что украинские спортивные чиновники обратились к УЕФА с просьбой отстранить россиян от должностей в союзе. В Украинской ассоциации футбола считают это необходимым для того, чтобы "придерживаться гуманитарных ценностей и справедливости, присущих европейской футбольной семье, а также обеспечить последовательность миротворческой позиции УЕФА".
t.me / ПФК ЦСКА