"Оренбург"и "Рубин" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

Казанский футбольный клуб "Рубин" со счётом 1:1 сыграл с "Оренбургом" в матче второго тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице Татарстана на "Ак Барс-арене".

Забитым мячом в команде "Рубина" отличился Джоэль Фамейе, а у "Оренбурга" — Матиас Перес. Таким образом, последние набрали первое очко в этом сезоне чемпионата. "Рубин" же во второй раз подряд сыграл вничью. В следующем туре (5 августа) казанцы встретятся со "Спартаком", а "Оренбург" — с "Уралом".