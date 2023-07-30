"Оренбург"и "Рубин" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу
Казанский футбольный клуб "Рубин" со счётом 1:1 сыграл с "Оренбургом" в матче второго тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице Татарстана на "Ак Барс-арене".
Забитым мячом в команде "Рубина" отличился Джоэль Фамейе, а у "Оренбурга" — Матиас Перес. Таким образом, последние набрали первое очко в этом сезоне чемпионата. "Рубин" же во второй раз подряд сыграл вничью. В следующем туре (5 августа) казанцы встретятся со "Спартаком", а "Оренбург" — с "Уралом".
Ранее Лайф писал, что "Ростов" победил "Рубин" в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону и закончилась со счётом 1:0.
t.me / ФК "Оренбург"