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30 июля, 14:20

"Оренбург"и "Рубин" сыграли вничью во втором туре чемпионата России по футболу

Казанский футбольный клуб "Рубин" со счётом 1:1 сыграл с "Оренбургом" в матче второго тура "Мир" Российской премьер-лиги. Встреча состоялась в столице Татарстана на "Ак Барс-арене".

Забитым мячом в команде "Рубина" отличился Джоэль Фамейе, а у "Оренбурга" — Матиас Перес. Таким образом, последние набрали первое очко в этом сезоне чемпионата. "Рубин" же во второй раз подряд сыграл вничью. В следующем туре (5 августа) казанцы встретятся со "Спартаком", а "Оренбург" — с "Уралом".

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

Ранее Лайф писал, что "Ростов" победил "Рубин" в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча состоялась в Ростове-на-Дону и закончилась со счётом 1:0.

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t.me / ФК "Оренбург"

Никита Осипов
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