"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России
"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче первого тура "Мир" Российской премьер-лиги, который состоялся на московском стадионе "Открытие банк арена".
Мячи в ворота соперника среди хозяев забили Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, а среди гостей — Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин. Для Мозеса это первый гол за год.
Полузащитник "Спартака" Хесус Медина пропустил этот матч. Как отметили в пресс-службе клуба, футболист восстанавливается после травмы. При этом сам игрок уверяет, что не пострадал.
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ТАСС / Михаил Терещенко