Регион

Уведомления отключены

23 июля, 16:55

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче первого тура "Мир" Российской премьер-лиги, который состоялся на московском стадионе "Открытие банк арена".

Мячи в ворота соперника среди хозяев забили Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, а среди гостей — Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин. Для Мозеса это первый гол за год.

"Не хотим иметь дело с русскими": Футбольный клуб из Италии отказался продавать игрока "Спартаку"

"Не хотим иметь дело с русскими": Футбольный клуб из Италии отказался продавать игрока "Спартаку"

Полузащитник "Спартака" Хесус Медина пропустил этот матч. Как отметили в пресс-службе клуба, футболист восстанавливается после травмы. При этом сам игрок уверяет, что не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Никита Осипов
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Оренбург
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров