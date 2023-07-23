"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче чемпионата России

"Спартак" со счётом 3:2 обыграл "Оренбург" в матче первого тура "Мир" Российской премьер-лиги, который состоялся на московском стадионе "Открытие банк арена".

Мячи в ворота соперника среди хозяев забили Виктор Мозес и Даниил Хлусевич, а среди гостей — Дмитрий Воробьёв и Габриэль Флорентин. Для Мозеса это первый гол за год.