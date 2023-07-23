В "Спартаке" объяснили, почему Медина пропустит игру с "Оренбургом"

Полузащитник московского "Спартака" Хесус Медина не попал в стартовый состав на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" из-за травмы. Об этом в беседе с "Чемпионатом" заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

"Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет", — отметил он.