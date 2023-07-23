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23 июля, 15:18

В "Спартаке" объяснили, почему Медина пропустит игру с "Оренбургом"

В "Спартаке" заявили, что Медина не сыграет с "Оренбургом" из-за травмы

Полузащитник московского "Спартака" Хесус Медина не попал в стартовый состав на матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Оренбургом" из-за травмы. Об этом в беседе с "Чемпионатом" заявил глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов.

"Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет", — отметил он.

При этом Хесус Медина уверяет, что всё хорошо и травмы нет.

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Лайф напоминает, что в "Спартаке" Хесус Медина пока новичок — о его переходе из ЦСКА стало известно 10 июля. Такой трансфер анонсировал и главный тренер армейцев Владимир Федотов.

Обложка ©

ТАСС / Олег Бухарев

Никита Осипов
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