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26 июля, 20:03

"Ростов" минимально обыграл "Рубин" в матче Кубка России

"Ростов" победил "Рубин" в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча состоялась в Ростове и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник Иван Комаров.

"Зенит" обыграл "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России

"Зенит" обыграл "Ахмат" в матче группового этапа Кубка России

Напомним, в других играх дня Кубка России ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" (6:0), "Сочи" победил "Факел" (3:1), а "Балтика" в Самаре обыграла "Крылья Советов" (3:2).

В минувшие выходные "Ростов" в рамках первого тура РПЛ дома обыграл "Факел", а "Рубин" в Москве сыграл вничью с "Локомотивом".

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Артур Лапсаков
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