"Ростов" минимально обыграл "Рубин" в матче Кубка России
"Ростов" победил "Рубин" в матче первого тура группового этапа "Пути РПЛ" Кубка России по футболу. Встреча состоялась в Ростове и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч на 60-й минуте забил полузащитник Иван Комаров.
Напомним, в других играх дня Кубка России ЦСКА на выезде разгромил "Оренбург" (6:0), "Сочи" победил "Факел" (3:1), а "Балтика" в Самаре обыграла "Крылья Советов" (3:2).
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