Изидор вырвал "Локомотиву" ничью у "Рубина" в первом туре РПЛ

В Москве закончилась встреча казанского "Рубина" и московского "Локомотива" в рамках первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Итоговый счёт матча — 2:2.

Первый гол был забит на третьей минуте игроком "Рубина" Мирлиндом Даку. Спустя 20 минут счёт сравнялся после удара Наира Тикнизяна. На 14-й минуте второго тайма казанский клуб снова вышел вперёд стараниями Джоэля Фамейе, но перед самой концовкой игры нападающий "Локомотива" Вильсон Изидор сравнял счёт.

Во втором туре чемпионата России железнодорожникам предстоит игра в гостях с воронежским "Факелом" 30 июля. "Рубин" 30 июля примет "Оренбург" на домашнем стадионе.

В предыдущем сезоне "Локомотив" занял восьмую строчку РПЛ. "Рубин" одержал победу в Первой лиге.